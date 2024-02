Casa de Cultura Mario Quintana terá programação especial no Jardim Lutzenberger

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) terá programação especial no famoso Jardim Lutzenberger todas as quintas-feiras à noite, a partir do dia 15 de fevereiro. Em parceria com o Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e a Cinemateca Paulo Amorim, lançam o projeto Curta no Jardim, que consiste em exibições audiovisuais ao ar livre. As sessões serão gratuitas e não será necessário fazer inscrição prévia. O público deverá levar cadeiras de praia para assistir às projeções e as sessões começarão sempre às 19h30min e terão duração de aproximadamente de 30 a 45 minutos.

A proposta é dividida em dois blocos e apresentará filmes produzidos principalmente por artistas visuais. Entre 15 de fevereiro e 07 de março, serão realizados quatro encontros em parceria com a Fundação Vera Chaves Barcellos, com uma seleção de videoarte feita pelos curadores Arthur Bonfim e Bruna Martin. A segunda parte do projeto, também com quatro noites de exibições, acontecerá entre 14 de março e 04 de abril, com filmes do acervo do Festival CineEsquemaNovo.

Além das projeções cinematográficas, os parceiros comerciais da Casa de Cultura Mario Quintana, Lola Bar e Térreo Restaurante, terão pontos de venda temporários no local, oferecendo um cardápio especial para atender o público participante.

A seleção realizada por Arthur Bonfim e Bruna Martin convida o público a explorar o acervo artístico da FVCB. Através do arquivo de obras em vídeo, composto por 135 vídeos que vão desde a década de 1970 até os anos 2000, os curadores propõem um recorte que destaca a variedade e a experimentação de artistas e coletivos. A primeira exibição, que ocorrerá nesta quinta-feira (15), focará na produção do artista Claudio Goulart. Já a segunda (22) e a terceira (29) terão ênfase na experimentação em videoarte.