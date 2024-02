Martha Medeiros é patrona da 35ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul

As personalidades homenageadas na 35ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul e 1ª Festa Literária Internacional foram conhecidas na quinta-feira (8). O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Sesc Santa Cruz do Sul. A patrona da edição será Martha Medeiros, enquanto Marli Silveira foi escolhida como escritora homenageada e Elenor José Schneider como personalidade incentivadora da leitura. O evento cultural, que ocorre de 29 de abril a 05 de maio, será realizado na Praça Getúlio Vargas (rua Ramiro Barcelos, 918) e o slogan deste ano é Abra livros, abra o mundo.