Carnaval Globeleza 2024 mostra a pluralidade da maior festa popular do Brasil

O Carnaval tem espaço garantido na programação da Globo, com uma cobertura multiplataforma à altura da maior festa popular do País no Carnaval Globeleza. Embalada por uma mistura de ritmos, cores e sons, entre passarelas, ruas, trios e avenidas, a folia ganha destaque na TV Globo, no Globoplay, Multishow, GNT, GloboNews, G1, Gshow e Receitas, com todos os detalhes do espetáculo e suas diferentes expressões pelos quatro cantos do País.

Na TV Globo, pelo segundo ano consecutivo, o Glô na Rua faz um giro pelos blocos, mostrando o carnaval de rua no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Florianópolis e Goiânia. A transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro ganha, em 2024, um novo formato para deixar o público ainda mais perto da Avenida.

Para não perder as novidades, seja de casa ou no meio da folia, o Globoplay oferece uma cobertura especial com transmissões em tempo real e sinal extra aberto para não assinantes da plataforma. Na sexta-feira (9), a transmissão começa com o desfile do Grupo Especial de São Paulo, estendendo-se até o último dia de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na segunda-feira (12).