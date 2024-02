Carnafuga promete cinco dias de folia no coração do Quarto Distrito

O Fuga Bar Quarto Distrito (Álvaro Chaves, 91) entra sem pedir licença no espírito carnavalesco e volta a promover o Carnafuga, que promete agitar o espaço nos dias de folia, cedendo palco para os maiores blocos de Porto Alegre. Todas as apresentações começam às 18h, com ingressos à venda pelo Sympla.A brincadeira começa nesta sexta-feira (9), com apresentação do Axé Odô. No dia seguinte (10), é a vez do Bloco da Laje, que já se consolidou no imaginário dos foliões da Capital. Para conduzir a festa no domingo (11), o Fuga 4D vai receber a irreverência imprevisível do Bloco Império da Lã. Na segunda-feira de Carnaval (12), a festa fica a cargo do Turucutá, e a jornada carnavalesca se encerra na terça-feira (13), quando o espaço no Quarto Distrito recebe o Samba da Preta e a Velha Guarda da Restinga.