Wills Bar do Cais Embarcadero recebe galeria itinerante da Pax

A partir desta quinta-feira (8), a unidade do Wills Bar no Cais Embarcadero (avenida Mauá, 1.050) será a casa da galeria itinerante Pax Pop Up, movimento que conecta artistas, entusiastas e amantes da arte urbana. O projeto conta com a exposição de obras de diversos artistas do Rio Grande do Sul, como Jotape Pax, CeloPax, Marcela De Bettio, Kate Belli, Gus Bozeetti, Tio Trampo, Ashanti e Gabi Alves.

Para a inauguração do projeto o Wills Bar trará DJ Mosquito para embalar o clássico happy hour da casa. Das 17h às 19h, a casa vai oferecer 50% de desconto em drinks selecionados e duas espumantes da marca Wills por R$ 189,00.

De acordo com Pedro Venzon, sócio-fundador do Wills Bar, o objetivo da iniciativa é criar a conexão no Wills entre os apreciadores de arte. "A nossa ideia este ano é trazer ativações culturais que promovam os artistas locais da street art em parceria com a Pax. É um projeto que fomenta a cultura local e também dá visibilidade para todos aqueles que participam".