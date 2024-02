Marcito Castro faz shows no Porto Verão Alegre nesta quarta e quinta

O comediante Marcito Castro encerra sua participação no Porto Verão Alegre com seu espetáculo Tu acha que eu não te dole?. As apresentações acontecem na quarta (7) e quinta-feira (8), no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311), às 21h. Ingressos à venda no site do festival, a partir de R$ 30,00.