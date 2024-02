Taylor Swift vence Grammy de álbum do ano e quebra recorde; veja lista

Taylor Swift foi a grande vencedora do Grammy este ano. A cantora venceu pela quarta vez o prêmio de melhor álbum do ano por "Midnights" e se tornou a única artista na história a alcançar o feito. A premiação também consagrou Billie Eilish com o Grammy de melhor canção, enquanto Miley Cyrus venceu na categoria de melhor gravação por "Flowers". Foi a primeira vez que o gramofone dourado foi para Cyrus.

• LEIA TAMBÉM: Taylor Swift supera Elvis e se torna artista solo com mais tempo em primeiro lugar



O Grammy deste ano ainda ficou marcado por Victoria Monét, que foi eleita a revelação do ano.

Taylor Swift ainda recebeu o prêmio de melhor álbum de pop vocal, onde aproveitou para anunciar o título e a data de lançamento de seu novo disco, "The Tortured Poets Department".A premiação também ficou marcada pelas apresentações de Joni Mitchell, em sua primeira vez cantando na cerimôia, e Billy Joel, que tocou sua primeira canção inédita em 17 anos.



Confira, abaixo, a lista dos principais vencedores. Os premiados são os primeiros da lista de cada categoria.





Álbum do ano



'Midnights', Taylor Swift

'World Music Radio', Jon Batiste

'The Record', Boygenius

'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'The Age of Pleasure', Janelle Monáe

'Guts', Olivia Rodrigo

'SOS', SZA



Gravação do ano



'Flowers', Miley Cyrus

'Worship', Jon Batiste

'Not Strong Enough', Boygenius

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'On My Mama', Victoria Monét

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Kill Bill', SZA



Canção do ano



'What Was I Made For?', Billie Eilish

'A&W', Lana Del Rey

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Butterfly', Crazy Town

'Dance the Night', Dua Lipa

'Flowers', Miley Cyrus

'Kill Bill', SZA

'Vampire', Olivia Rodrigo





Melhor performance pop solo



'Flowers', Miley Cyrus

'Paint the Town Red', Doja Cat

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift



Melhor performance pop solo ou grupo



'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers

'Thousand Miles', Miley Cyrus e Brandi Carlile

'Candy Necklace', Lana Del Rey e Jon Batiste

'Never Felt So Alone', Labrinth e Billie Eilish

'Karma', Taylor Swift e Ice Spice



Melhor gravação de pop dance



'Padam Padam', Kylie Minogue

'Baby Don't Hurt Me', David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray

'Miracle', Calvin Harris e Ellie Goulding

'One in a Million', Bebe Rexha e David Guetta

'Rush', Troye Sivan





Melhor álbum de pop vocal



'Midnights', Taylor Swift

'Chemistry', Kelly Clarkson

'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

'Guts', Olivia Rodrigo

'- (Subtract)', Ed Sheeran



Melhor álbum de rock



'This is Why', Paramore

'But Here We Are', Foo Fighters

'Starcatcher', Greta Van Fleet

'72 Seasons', Metallica

'In Times New Roman...', Queens of the Stone Age





Melhor performance alternativa



'This Is Why', Paramore

'Belinda Says', Alvvays

'Body Paint', Arctic Monkeys

'Cool About It', Boygenius

'A&W', Lana Del Rey





Melhor álbum alternativo



'The Record', Boygenius

'The Car', Arctic Monkeys

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'Cracker Island', Gorillaz

'I Inside the Old Year Dying', PJ Harvey





Melhor canção de R&B



SZA - Snooze

Coco Jones - ICU

Halle - Angel

Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love

Victoria Monét - On My Mama





Melhor performance de R&B



'ICU', Coco Jones

'Summer Too Hot', Chris Brown

'Back to Love', Robert Glasper featuring SiR e Alex Isley

'How Does It Make You Feel', Victoria Monét

'Kill Bill', SZA





Melhor álbum de R&B



'Jaguar 2', Victoria Monét

'Girls Night Out', Babyface

'What I Didn't Tell You', Coco Jones

'Special Occasion', Emily King

'Clear 2: Soft Life', Summer Walker



Melhor álbum de country



'Bell Bottom Country', Lainey Wilson

'Rolling Up The Welcome Mat', Kelsea Ballerini

'Brothers Osborne', Brothers Osborne

'Zach Bryan', Zach Bryan

'Rustin' In The Rain', Tyler Childers





Melhor performance de rap melódico



'All My Life', Lil Durk e J. Cole

'Sittin' on Top of the World', Burna Boy e 21 Savage

'Attention', Doja Cat

'Spin Bout U', Drake e 21 Savage

'Low', SZA





Melhor álbum de música urbana



'Mañana Será Bonito', Karol G

'Saturno', Rauw Alejandro

'Data', Tainy





Revelação do ano



Victoria Monét

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

The War and Treaty





Melhor trilha sonora



'Oppenheimer'

'Barbie'

'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'

'Os Fabelmans'

'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'





Melhor canção para obra audiovisual



'What Was I Made For?', de 'Barbie'

'Barbie World', de 'Barbie'

'Dance the Night', de 'Barbie'

'I'm Just Ken', de 'Barbie'

'Lift Me Up', de 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'