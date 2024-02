'Argylle - O superespião' é aventura que dá toque fantástico a filmes de espionagem

Nova aventura de espionagem da Universal Pictures, Argylle – O Superespião aterrissa neste final de semana nos cinemas de todo o País. Sob a direção de Matthew Vaughn, o longa dá um toque de fantasia aos enredos típicos de filmes de espionagem, e traz elenco recheado de astros, que inclui Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Ariana Debose e Samuel L. Jackson. Na trama, a escritora Elly Conway (Bryce Dallas Howard) é uma reclusa autora de uma série de romances de espionagem best-sellers, cuja ideia de felicidade é uma noite em casa com seu computador e seu gato, Alfie. Porém, as tramas dos livros fictícios de Elly – sobre o agente secreto Argylle e sua missão de desvendar um sindicato global de espionagem – começam a espelhar as ações secretas de uma organização de espionagem da vida real, e as noites tranquilas em casa ficam só na lembrança. Acompanhada por Aiden (o vencedor do Oscar, Sam Rockwell), espião alérgico a gatos, Elly (com Alfie em sua mochila) corre pelo mundo para ficar sempre um passo à frente dos assassinos, enquanto a linha entre o mundo fictício de Elly e o mundo real começam a se entrelaçar.