Restinga recebe programação de Carnaval neste domingo

Neste domingo (4), a Restinga recebe uma intensa programação de Carnaval. A partir das 11h, a avenida Macedônia será ocupada por diversos blocos e artistas. Pagode do Dorinho, Bloco do Pavão, Bloco do Capeta, roda de samba com Natália Santos, Bloco da Santana, Bloco da Turma da Buzina, Turucutá, Bloco das Donzelas e Muamba da Restinga são as atrações confirmadas. A programação é gratuita e aberta a toda a população.

O circuito Carnafolia da Restinga é organizado pela Pro.Bloco, uma das vencedoras do edital para Projetos dos Blocos de Rua do Carnaval, da prefeitura de Porto Alegre. A produtora está com um amplo cronograma, que incluir mais de 30 blocos em diferentes pontos da cidade até o dia 10 de março. Além da Restinga, haverá os circuitos Orla da Diversidade e Circuito das Famílias.

"Depois de alguns anos sem investimento significativo no carnaval de rua da cidade, a prefeitura abriu edital para projetos de blocos de rua - e algumas produtoras foram contempladas. Felizmente a Pro.Bloco é uma delas e teremos, então, sete datas na programação do carnaval de rua", explica Ian Angeli, coordenador da Pro.Bloco.