Sessão Accirs apresenta Coração de Luto na Cinemateca Paulo Amorim

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul retoma na próxima terça-feira (30) a programação da Sessão Accirs, que em 2024 vai exibir filmes reunidos no livro 50 Olhares da Crítica sobre o Cinema Gaúcho. A Sessão Accirs será apresentada sempre na última terça-feira do mês, no horário das 19h, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Nesta terça (30), o filme será Coração de Luto. A entrada é franca.

O filme escolhido para a primeira exibição do projeto é dirigido por Eduardo Llorente e um dos grandes sucessos da trajetória do músico gaúcho Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha (1927 – 1985). O longa é baseado em fatos da infância do próprio artista, que cresceu em uma família cheia de dificuldades e viu a mãe morrer num incêndio.

A sessão será comentada pelo pesquisador Glênio Póvoas, que assina o texto sobre o filme publicado no livro lançado pela Accirs em 2022. A exibição conta com o apoio da Teixeirinha Produções e Guarujá Produções, responsável pelo festival itinerante que divulga a obra de Teixeirinha por cidades do Estado.