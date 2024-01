Peça espírita Caminhos que cruzei, amigos que encontrei comemora 24 anos

O espetáculo espírita Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, da Cia Hariboll de Teatro, comemora 24 anos nos palcos gaúchos. As apresentações alusivas a data iniciarão na 25ª edição do festival Porto Verão Alegre, na terça (30) e quarta-feira (31), às 20h30, no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307). Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos no site do festival, a partir de R$ 30,00.