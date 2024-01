Indicado ao Oscar, 'Vidas Passadas' aborda as escolhas que fazem uma vida

Grande sucesso do cinema independente do último ano e indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, Vidas Passadas chega neste final de semana aos cinemas gaúchos. No filme dirigido por Celine Song, Nora (Moon Seung-ah) é uma pré-adolescente na Coreia, descobrindo o amor com seu melhor amigo, Hae Sung (Leem Seung-min). Porém, eles se separam quando a família dela se muda para Toronto. Alguns anos depois, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) retomam a amizade pela internet. Mas só se reencontrarão após 20 anos, em Nova York, onde ela é uma dramaturga casada com um escritor, Arthur (John Magaro). Durante uma fatídica semana, Nora e Hae confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida.



Forasteiros não são bem-vindos

Dirigido pelo espanhol Rodrigo Sorogoyen (indicado ao Oscar em 2019 pelo curta Madre), As bestas chega aos cinemas com uma história de tensão envolvendo Antoine (Denis Ménochet) e Olga (Marina Foïs), um casal francês que se estabeleceu, há algum tempo, numa pequena aldeia no interior da Galícia - um vilarejo gradualmente abandonado, no qual os moradores locais veem com alguma desconfiança todos que são estrangeiros. Lá, eles buscam levar uma vida pacífica, embora coexistir com a população local não seja tão idílico quanto eles gostariam. Um conflito com seus vizinhos, os irmãos Anta (Luis Zahera e Diego Anido), irrompe e a tensão cresce por toda a aldeia, em um conflito sem retorno entre o local e o que é exterior.



Luccas Neto em um reino de fantasia