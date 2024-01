Banda O Grilo faz apresentações no Agulha nesta quinta e sexta-feira

Os guris da banda O Grilo retornam a Porto Alegre em duas apresentações, nesta quinta (25) e sexta-feira (26), no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300), às 22h. A banda promete novidades e sucessos já conhecidos do público que os consolidou a partir do TikTok com a viral Serenata Existencialista. Os ingressos das apresentações estão esgotados.