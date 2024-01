A banda IVONE fará seu primeiro show de 2024 no Panamá Estúdio Pub (rua José do Patrocínio, 963), neste sábado (27), a partir das 22h. A apresentação promete agradar aos fãs de rock alternativo, emocore, pop punk, metalcore e hits dos anos 2000, incluindo músicas das bandas My Chemical Romance, Bring Me The Horizon, Paramore, CPM22, Fresno, entre outras. Os ingressos custam R$ 15,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.