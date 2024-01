Biblioteca Pública do Estado apresenta Semana Cultural do Japão até o dia 31

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), apresenta, a partir desta quarta-feira (24) e até o dia 31 de janeiro, a Semana Cultural do Japão, em parceria com o Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, a Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre (ACJ) e com o apoio da Arquitetura das Flores e Hikari Empório Oriental. O evento é gratuito e a participação nas ações é por ordem de chagada.