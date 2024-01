Bizarros peixes das fossas abissais estreia nos cinemas na quinta

O premiado diretor de curtas de animação Marão estreia na direção de longas com Bizarros peixes das fossas abissais, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (25). Com vozes originais de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs, acompanhamos três personagens em uma jornada até as profundezas do oceano: uma mulher com superpoderes excêntricos (como fazer com que sua região glútea se metamorfoseie em um primata ao pronunciar a frase "minha bunda é um gorila"), uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica.