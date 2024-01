Tholl promove oficina de caça-talentos para elenco e formação

Estão abertas as inscrições para o 12º Oficinão Caça-talentos que acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Centro de Treinamento do Tholl (rua Guilherme Wetzel, 102), em Pelotas. De acordo com o diretor artístico João Bachilli, a oportunidade é aberta a todos, a partir dos seis anos, sem limite de idade, desde iniciantes até os mais experientes. As inscrições têm o custo de R$ 10,00 e podem ser feitas através do telefone (53) 99109-7239 ou pelo inbox do Instagram @grupotholl.