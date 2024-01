Grupo gaúcho apresenta peça premiada em festival nacional de teatro

O grupo Rococó Produções irá apresentar a peça De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão no 11º Festival Nacional de Teatro do Piauí. A produtora de Porto Alegre é a única representante gaúcha no festival. Inspirada no clássico da literatura Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes, a obra já recebeu 23 premiações, dentre mais de 50 indicações em diversos festivais do país. Com entrada franca, a apresentação ocorre no dia 27 às 10h30min no Teatro Maria Bonita, em Floriano/PI.

Com uma programação ampla de peças teatrais com entrada gratuita, o 11º Festival Nacional de Teatro do Piauí ocorre na cidade de Floriano, entre os dias 24 e 28 de janeiro. O evento também contará com oficinas de atuação, sonoplastia e iluminação, mediante inscrição. Além dos representantes do RS, coletivos teatrais de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará vão marcar presença no festival.