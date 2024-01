Bafta, premiação britânica de cinema, esnoba 'Barbie' em melhor filme

Maior premiação britânica de cinema, o Bafta anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 18, os indicados à sua 77ª edição, que acontece no dia 18 de fevereiro. "Oppenheimer" e "Pobres Criaturas" saíram na frente, com 13 e 11 menções cada um, respectivamente.

Além deles, concorrem ao principal troféu, de melhor filme, os longas "Anatomia de uma Queda", "Os Rejeitados" e "Assassinos da Lua das Flores". "Barbie", um dos mais fortes concorrentes da atual temporada de prêmios e sucesso de bilheteria do ano passado, ficou de fora da lista.

"Oppenheimer" aparece ainda nas categorias de direção, para Christopher Nolan, roteiro adaptado, ator, para Cillian Murphy, atriz coadjuvante, para Emily Blunt, ator coadjuvante, para Robert Downey Jr., fotografia, montagem, figurino, cabelo e maquiagem, trilha sonora, direção de arte e som.

Conhecido por privilegiar produções britânicas e por ter, nos últimos anos, implementado novas regras de diversidade que fizeram do prêmio celeiro para diretores novatos e estrangeiros, o Bafta tem entre suas surpresas duas indicações para a alemã Sandra Hüller, em melhor atriz, por "Anatomia de uma Queda", e atriz coadjuvante, por "Zona de Interesse".

Além de esnobar "Barbie", que vem forte em outras premiações, em melhor filme, a Academia Britânica de Cinema também demonstrou pouca afeição pelo americano "Assassinos da Lua das Flores", que apesar de concorrer na categoria principal viu seus protagonistas, Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, serem esquecidos, bem como o diretor Martin Scorsese.

Confira, abaixo, a lista de indicados.



MELHOR FILME

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'



MELHOR FILME BRITÂNICO

'Todos Nós Desconhecidos'

'How to Have Sex'

'Napoleão'

'The Old Oak'

'Pobres Criaturas'

'Rye Lane'

'Saltburn'

'Scrapper'

'Wonka'

'Zona de Interesse'



MELHOR ATOR

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Colman Domingo, por 'Rustin'

Paul Giamatti, por 'Os Rejeitados'

Barry Keoghan, por 'Saltburn'

Cillian Murphy, por 'Oppenheimer'

Teo Yoo, por 'Vidas Passadas'



MELHOR ATRIZ

Fantasia Barrino, por 'A Cor Púrpura'

Sandra Hüller, por 'Anatomia de uma Queda'

Carey Mulligan, por 'Maestro'

Vivian Oparah, por 'Rye Lane'

Margot Robbie, por 'Barbie'

Emma Stone, por 'Pobres Criaturas'



MELHOR ATOR COADJUVANTE

Robert De Niro, por 'Assasinos da Lua das Flores'

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'

Jacob Elordi, por 'Saltburn'

Ryan Gosling, por 'Barbie'

Paul Mescal, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Dominic Sessa, por 'Os Rejeitados'



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Emily Blunt, por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks, por 'A Cor Púrpura'

Claire Foy, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Sandra Hüller, por 'Zona de Interesse'

Rosamund Pike, por 'Saltburn'

Da'Vine Joy Randolph, por 'Os Rejeitados'



MELHOR DIREÇÃO

Andrew Haigh, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Justine Triet, por 'Anatomia de uma Queda'

Alexander Payne, por 'Os Rejeitados'

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer, por 'Zona de Interesse'



MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

'Anatomia de uma Queda'

'Barbie'

'Os Rejeitados'

'Maestro'

'Vidas Passadas'



MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

'Todos Nós Desconhecidos'

'American Fiction'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'



MELHOR FOTOGRAFIA

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'



MELHOR EDIÇÃO

'Anatomia de uma Queda'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'



MELHOR FIGURINO

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'



MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'



MELHOR CABELO & MAQUIAGEM

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'



MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Saltburn'

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'



MELHOR SOM

'Ferrari'

'Maestro'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1'

'Oppenheimer'

'Zona de Interesse'



MELHORES EFEITOS ESPECIAIS

'Resistência'

'Guardiões da Galáxia Vol. 3'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1'

'Napoleão'

'Pobres Criaturas'



MELHOR ELENCO

'Todos Nós Desconhecidos'

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'How to Have Sex'

'Assassinos da Lua das Flores'



MELHOR DOCUMENTÁRIO

'20 Dias em Mariupol'

'American Symphony'

'Beyond Utopia'

'Still: A Michael J. Fox Movie'

'Wham!'



MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

'O Menino e a Garça'

'A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets'

'Elementos'

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'



MELHOR CURTA-METRAGEM

'Festival of Slaps'

'Gorka'

'Jellyfish and Lobster'

'Such a Lovely Day'

'Yellow'



MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

'Crab Day'

'Visible Mending'

'Wild Summon'



MELHOR ESTREIA DE DIRETOR, ROTEIRISTA OU PRODUTOR BRITÂNICO

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans & Alex Fry, por 'Blue Bag Life'

Christopher Sharp, por 'Bobi Wine: The People's President'

Savannah Leaf, Shirley O'Connor & Medb Riordan, por 'Earth Mama'

Molly Manning Walker, por 'How to Have Sex'

Ella Glendining, por 'Is Anybody Out There?'



MELHOR REVELAÇÃO (RISING STAR AWARD)

Phoebe Dyvenor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde



MELHOR FILME EM LÍNGUA NÃO INGLESA

'20 Dias em Mariupol'

'Anatomia de uma Queda'

'Vidas Passadas'

'A Sociedade da Neve'

'Zona de Interesse'