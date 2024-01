Concerto didático online sobre o oboé barroco com Natalia Chahin e Fernando Cordella acontece no sábado

O Oboé - Instrumentos de Bach, convida a Natália Chahin para apresentar a família dos oboés barrocos. Em formato de conversa com o diretor artístico Fernando Cordella, o programa aborda a origem do instrumento, a importância da palheta, estilo de interpretação barroca e as peculiaridades do oboé d'amore e outras derivações do instrumento. A apresentação fica disponível no site e é possível acompanhar ao vivo pelo Youtube O sétimo episódio da série sobre os instrumentos do tempo de Bach,, convida apara apresentar a família dos oboés barrocos. Em formato de conversa com o diretor artístico, o programa aborda a origem do instrumento, a importância da palheta, estilo de interpretação barroca e as peculiaridades do oboé d'amore e outras derivações do instrumento. A apresentação fica disponível no site e é possível acompanhar ao vivo pelo

Excertos em vídeo de performances da oboísta com o Ensemble Bach Brasil ilustram o bate-papo, incluindo movimentos do Concerto em Lá Maior BWV1055, Cantata BWV 202 Weichet nur, betrübte Schatten e Suíte Orquestral No. 1 BWV 1066.

Nascida em São Paulo, Natália estudou flauta doce com Bernardo Toledo Piza e Cléa Galhano. Em 1992, partiu para a Holanda onde se graduou em flauta doce no Real Conservatório de Haia. Ainda lá, obteve seu Diploma de Solista em oboé barroco, sob a orientação do professor Ku Ebbinge.