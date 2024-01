Atrações em dose dupla no aniversário do Mesa de Cinema

ALTERAÇÃO (16h50min): A edição do Mesa de Cinema originalmente prevista para esta sexta-feira (19) foi reagendada em decorrência da tempestade que atingiu Porto Alegre na última terça-feira (16). A nova data é 26 de janeiro. O texto foi alterado para correção da data.

Firmando-se nesse combo irresistível de filme + bate-papo + menu inspirado no filme, o Mesa de Cinema chega aos 19 anos promovendo dois eventos que prometem entregar muito sabor e reflexão.

Sucesso de público, mas não de crítica, As Branquelas (2004) é o filme tema do evento de 26 de janeiro, sexta-feira. O evento acontece na Casa da Dona Ilaídes (avenida Julio de Castilhos, 444), com ingresso por R$ 135,00.

Desde o final do ano passado, o Mesa de Cinema abriu uma nova frente de eventos, criando espaço para refletir sobre temas espinhosos ou desconfortáveis a partir de filmes não propriamente gastronômicos.

No dia 3 de fevereiro, o Mesa de Cinema volta ao lugar onde o projeto começou, a Pousada do Engenho (rua Odon Cavalcante, 330), em São Francisco de Paula, tendo como principal destaque do evento a chef Neka Menna Barreto. Ela escolheu o filme tema do evento: La Belle Verte, que brinca com o imaginário e o real, não economiza no humor e nas críticas sociais ao estilo de vida humano. Como as criações de Neka na cozinha são seu principal cartão de visitas, o menu do encontro será mantido em segredo. A experiência custa R$ 350,00.