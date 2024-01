Mergulho noturno é a atração para os apreciadores de terror nos cinemas de Porto Alegre

Baseado no aclamado curta-metragem de 2014, de Rod Blackhurst e Bryce McGuire, o terror Mergulho Noturno é destaque nas salas de cinema neste final de semana. O longa traz Wyatt Russell como Ray Waller, um ex-jogador da liga principal de beisebol forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa. Ele muda para uma nova casa com sua preocupada esposa Eve (Kerry Condon), a filha adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e o filho Elliot (Gavin Warren). Ray, que no fundo ainda espera, contra todas as probabilidades, voltar à liga profissional, convence Eve de que a cintilante piscina do quintal da nova casa pode ser uma diversão para as crianças e uma ótima alternativa para as sessões de fisioterapia dele. Mas um segredo sombrio do passado da casa vai desencadear uma força malévola que levará a família ao terror mais profundo e inevitável.



Amor na periferia de Helsinque

Produção conjunta entre Finlândia e Alemanha, dirigida por Aki Kaurismäkiurisma, o longa Folhas de Outono conta a história de Ansa, que trabalha como etiquetadora de supermercado, e Holappa, operário da construção civil. Na periferia de Helsinque, em um tempo não muito bem definido, estes dois personagens solitários vão viver encontros e desencontros marcados pela melancolia e pela crença no amor. Neste filme, o diretor finlandês reforça seu estilo que combina questões sociais com um humor e estética bem particulares. O filme foi vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes e recebeu várias outras premiações e destaques em 2023.



Turma da Mônica contra o sobrenatural