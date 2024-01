O Natal pós-traumático de Bruno Aleixo chega aos cinemas

Ninguém odeia o Natal mais que Bruno Aleixo. Odeia tanto que a estreia de O Natal do Bruno Aleixo no Brasil vai ser depois do Natal, um autêntico Natal pós-traumático, com sessões confirmadas em Porto Alegre e outras capitais a partir desta quinta-feira (18). O filme traz o personagem tendo novamente que lidar com seus fantasmas, a ansiedade e as mágoas que a época festiva sempre traz de volta.

Quem dirige o longa são os criadores do controverso e divertido personagem, o humorista, roteirista e apresentador de TV português João Moreira e o roteirista Pedro Santo. Os diretores se inspiraram em Um Conto de Natal, de Charles Dickens, para colocar Bruno Aleixo no papel do lendário Ebenezer Scrooge.

Depois de conquistar os brasileiros e estrear O Filme do Bruno Aleixo, o personagem volta ao Brasil. Nesta leitura contemporânea do clássico, Bruno Aleixo é assombrado por memórias natalinas nada ideais, como ceias chatíssimas e presentes péssimos, mergulhando em um universo de sonhos peculiares que revelam a evolução do seu vínculo com a data.