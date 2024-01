Montagem da ópera I Pagliacci é destaque no Festival Internacional Sesc de Música

Realização conjunta de duas instituições artísticas do Estado - a Companhia de Ópera do RS (CORS) e o Grupo Tholl – com o coro por conta da Sociedade Música Pela Música de Pelotas (SMPM), a montagem de I Pagliacci será atração do 12ª Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, nesta quinta-feira (18), no Theatro Guarany (rua Lôbo da Costa, 849), às 20h30. Esta é uma das mais de 60 atrações gratuitas que serão promovidas ao longo do Festival, que ocorre até 26 de janeiro.

Dividida em dois atos, I Pagliacci narra a história de uma trupe circense que vive relações abusivas, em diferentes níveis, fora do picadeiro. O celebrado trabalho de Leoncavallo é adaptado ao tempo presente e contado através dos solistas da CORS e de artistas do Tholl, que inspiraram a concepção estética da montagem.

O Festival Internacional Sesc de Música é um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina. Apresentações acontecem em diversos locais de Pelotas, como o Largo do Mercado Público, a Praia do Laranjal, o Clube Caixeiral e o Conservatório de Música da UFPel, além de, através do projeto Festival na Comunidade, espaços públicos como hospitais, catedrais e igrejas.