Primeira série nacional infantojuvenil da Netflix, 'Luz' estreia em fevereiro

Após a novela Chiquititas totalizar 162 milhões de horas vistas entre janeiro e junho de 2023 na Netflix, o serviço de streaming resolveu expandir seu catálogo infantil lançando Luz, sua primeira série nacional voltada para o público infantojuvenil. O seriado tem estreia prevista para fevereiro.



Com Marianna Santos, que já atuou em Poliana Moça e em Carinha de Anjo, a série conta a história de Luz, uma garota de 9 anos criada em uma comunidade indígena que sai em busca de suas raízes e origens após descobrir que foi adotada.



O enredo aborda a cultura dos povos indígenas.



Além de Marianna Santos, o elenco conta com Mel Lisboa, Daniel Rocha, Maurício Destri e Dandara Albuquerque.



Luz foi produzida pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, com ideia original de Guillermo Pendino, direção-geral de Thiago Teitelroit e roteiro de André Rodrigues, Ana Durães, Tereza Temer e Nara Marinho.



De acordo com a Netflix, Luz é uma personagem curiosa, corajosa e determinada que quer conhecer suas origens por completo.