Ocidente Acústico traz a junção de O Mágico de Oz com Pink Floyd, ao vivo

O Mágico de Oz, e o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Seria proposital, ou mera coincidência? Essa provocação é o convite para a edição 1.120 do projeto Ocidente Acústico, que apresenta o espetáculo Cine Floyd nesta quinta-feira (18), ás 21h30min, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos a partir de R$ 25,00, na Sympla Tornou-se uma lenda urbana do Rock a famosa sincronia entre o filme, e o álbum, do Pink Floyd. Seria proposital, ou mera coincidência? Essa provocação é o convite para a edição 1.120 do projeto Ocidente Acústico, que apresenta o espetáculo Cine Floyd nesta quinta-feira (18), ás 21h30min, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos a partir de R$ 25,00, na

Cine Floyd é um projeto que mistura um show de Pink Floyd ao vivo, projeção de cinema e a sincronia mítica entre as duas obras. O projeto se apresenta em teatros, cinemas e casas de show de Porto Alegre e arredores com essa proposta peculiar de cinema-show, que também inclui a parte final de 2001: Uma Odisséia no Espaço com Echoes, a obra prima do disco Meddle, e cenas de Blade Runner, com Shine on You Crazy Diamond, faixa base do disco Wish You Were Here.