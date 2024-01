Banda finlandesa de metal sinfônico Apocalyptica faz show em Porto Alegre nesta terça-feira

Conhecido pelo uso de violoncelos e aclamado como referência do metal sinfônico mundial, o grupo finlandês Apocalyptica retorna a Porto Alegre para show nesta terça-feira (16), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (avenida Tulio de Rose, 80). A apresentação faz parte da turnê de divulgação do mais recente álbum Cell-O, lançado em 2020, e deve contar também com temas de todas as fases da carreira de 30 anos. A abertura será dos gaúchos da Atomic Elephant. Ingressos à venda, a partir de R$ 175,50 no site Uhuu.