Espetáculo 'As Cobras com algo na cabeça' canta poemas e rimas de Luis Fernando Verissimo no Espaço 373

O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe nesta sexta-feira (12), a partir das 21h, o espetáculo musical As Cobras com Algo na Cabeça - No Mundo de Verissimo. Criado pelos amigos e parceiros musicais Cláudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão, o show reúne canções feitas em cima do livro Poesia numa hora dessas?!, de Luis Fernando Verissimo, em um passeio sonoro pelos textos, poemas, frases e tiradas geniais do escritor. Ingressos, de R$ 35,00 a R$ 100,00, no Sympla. No repertório, poemas musicados como Al Punto, Brasil, À Cata e Reflexões no Espelho. O livro foi escolhido por sugestão do cartunista Juracy Fraga, amigo de Verissimo - e, segundo o trio de músicos, suas poesias e rimas são canções quase prontas, precisando apenas da melodia. Quando Levitan e Corona começaram a musicar aquelas que mais se ajustavam à canção popular, o projeto - batizado a partir d'As Cobras, personagens de Verissimo propensos às tiradas existenciais - foi tomando forma.