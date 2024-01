Baile das Letrinhas, peça infantil de Deborah Finocchiaro, está de volta na programação do Porto Verão Alegre

A atriz Deborah Finocchiaro, presença sempre confirmada na grade do Porto Verão Alegre, apresenta três espetáculos na edição 2024. O primeiro deles é Baile das Letrinhas, da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, que estará em cartaz nesta sexta-feira (12) e sábado (13), às 17h, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos (R$ 39,60, com opções de meia entrada) no site do Porto Verão Alegre e na recepção do teatro. O espetáculo solo, com direção de Júlia Ludwig, parte do livro infantil escrito por Deborah (lançado em 2022) e propõe uma brincadeira com o alfabeto, de forma poética e lúdica. Através de elementos simples que se transformam sob o olhar do público, a premiada atriz baila com as letras e as palavras, reconhecendo seus formatos e sonoridades, aproximando-as do universo das crianças através de imagens, música ao vivo e manipulação de objetos. Segundo a atriz, Baile das Letrinhas estimula e exalta a imaginação, o prazer de aprender e o autodesenvolvimento, valorizando o respeito às diferenças e à autenticidade.