'Priscilla', longa de Sofia Coppola sobre ex-esposa de Elvis Presley, chega aos cinemas

Novo trabalho da diretora Sofia Coppola, o longa Priscilla chega aos cinemas nesta quinta-feira (4) trazendo a trajetória de Priscilla Beaulieu durante seu casamento com Elvis Presley. A jovem tinha apenas 14 anos quando conheceu o astro, na época com 24 anos. Do namoro apaixonado até a separação foram 13 anos de convivência, marcados por muita cumplicidade e momentos de fragilidade e desentendimento.

A produção é baseada na autobiografia Elvis e Eu, escrita por Priscilla em 1985, e que detalha, segundo ela, uma história de “amor, fantasia e fama” e oferece um retrato menos glamouroso do Rei do Rock. Priscilla rendeu à Cailee Spaeny o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza.