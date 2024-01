Exposição interativa Blow Up: Um sopro de diversão estreia nesta sexta

Uma experiência interativa e sensorial, Blow Up: Um sopro de diversão, chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (5) e promete encantar os visitantes de todas as idades com um ambiente de fantasia e criatividade. São 500 obras expostas no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventim, a partir de R$ 25,00.