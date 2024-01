Museu de Arte do Rio Grande do Sul anuncia programação de janeiro

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/nº) anuncia programação especial para o mês de janeiro de 2024. Desenvolvidas pelo Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu, as atividades são gratuitas e foram pensadas para atender aos mais diversos públicos, envolvendo diversas oficinas e mais uma edição do programa Conversas com Artistas. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário (Praça da Alfândega, s/nº) anuncia programação especial para o mês de janeiro de 2024. Desenvolvidas pelo Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu, ase foram pensadas para atender aos mais diversos públicos, envolvendo diversas oficinas e mais uma edição do programa Conversas com Artistas. As inscrições podem ser feitas por meio de

As ações se relacionam às exposições Christina Balbão - Além do silêncio e Wilson Cavalcanti – Os jardins que me habitam, atualmente em exibição no Museu. Também contemplam os Programas Públicos de longa duração e já em andamento Oficinas de criação e Crianças no Margs.

A programação inicia com mais uma edição da Oficina Desenho com Modelo Vivo no dia 13, às 15h. Já no dia 27, às 15h, acontecerá a Oficina de Têmpera Ovo. As atividades gratuitas e para todas as faixas etárias terão lugar no Sala Aldo Locatelli, no 1º andar do Margs. Serão ministradas pela pesquisadora Dantara Ordovás e pela artista Luísa Sirangelo.

No dia 20, às 14h, ocorre mais uma edição do Crianças no Margs, que ocorre mensalmente e é destinado a crianças de 7 a 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis. A atividade acontecerá na Sala Aldo Locatelli e há necessidade de inscrição prévia. Nesta edição, as crianças serão convidadas a produzir marionetes. A ministrante será a multiartista e bonequeira Maíra Coelho.

Acontecerá ainda mais uma edição do evento Conversas com Artistas, no dia 13, às 10h30min. A atividade gratuita, com 60 lugares por ordem de chegada, acontece no Auditório do Margs e não há necessidade de inscrição prévia. Desta vez, como parte do programa público da exposição Wilson Cavalcanti – os jardins que me habitam acontecerá uma conversa com o artista Wilson Cavalcanti, e os curadores Felipe Caldas e Francisco Dalcol.

Wilson também ministrará duas oficinas, no Torreão 2, o terraço do Margs. No dia 20, às 14h, acontecerá uma oficina de Gravura e no dia 27, às 14h, acontecerá uma oficina de Monotipia. As experimentações artísticas integram o Programa Público de longa duração Oficinas de Criação e a programação da exposição Wilson Cavalcanti – Os jardins que me habitam. Wilson Cavalcanti fará introduções às duas técnicas, empregadas por ele em sua produção de gravura, marcada por temáticas que abrangem desde questões sociais e políticas até temáticas relacionadas ao imaginário popular. Na oficina de Monotipia, a técnica intermediária entre gravura e pintura será abordada de forma experimental, a partir do uso de materiais não convencionais.