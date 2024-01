Instituto Ling divulga programação de verão para 2024

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) inicia 2024 com uma programação leve para aproveitar o verão e começar bem o ano. A agenda do mês de janeiro conta com cursos de curta duração, além de atrações de teatro, dança e artes visuais realizadas em parceria com o Porto Verão Alegre.

A instalação interativa Edifício Cristal, concebida pela Cia. Incomode-Te, abre o calendário, ficando em exposição na galeria do centro cultural de 10 a 31 de janeiro, com visitação gratuita. Trata-se de um móvel em forma de cristaleira que, em vez de guardar louças e objetos, simula um edifício e reproduz a rotina de moradores de um condomínio durante a pandemia.

Na área literária, o destaque é o minicurso Shakespeare em três tempos, com o jornalista, escritor, tradutor e crítico brasileiro José Francisco Botelho, entre os dias 23 e 25 de janeiro. A programação ainda inclui atrações que combinam teatro e literatura, em três espetáculos inspirados na obra de dois grandes escritores brasileiros. Nos dias 16 e 17, a atração será O Sertão em Mim, livre adaptação para os palcos de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Nos dias 18, 19 e 20, Deborah Finocchiaro e Kiti Santos encenam Caio em Construção, que apresenta o universo de Caio Fernando Abreu através de crônicas, cartas, contos, poemas, depoimentos e música ao vivo. Alguns escritos de Caio F. também estarão presentes em O que vai ser de nós (12 e 13/01), monólogo sobre amor queer, violência e, principalmente, solidão e impotência coletiva. O Instituto Ling ainda será palco, nos dias 30 e 31, da peça O curioso caso do cão no meio da noite, adaptação de livro do britânico Mark Haddon.

Durante o primeiro mês do ano, o centro cultural receberá diferentes shows, com destaque para o jazz. Estão confirmadas atrações como Notas do Pop ao Jazz (10 e 11 de janeiro), Beatles em Concerto (de 23 a 27), Tum Toin Foin no musical Flicts (duas sessões, ambas no dia 27) e o concerto audiovisual SVQO: FEMUR/IMAGO, de Pablo Sotomayor (29).