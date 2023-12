Relembre os famosos que nos deixaram em 2023

Folhapress

Tony Bennett, cantor norte-americano, aos 96 anos. Ídolo do pop e jazz americano faleceu em 21 de julho, em casa, em Nova York, nos Estados Unidos.



Sinéad O'Connor, cantora irlandesa, aos 56 anos. Famosa pelo hit 'Nothing Compares 2 U', a artista foi encontrada morta em julho. Na ocasião, a causa foi dada como incerta pela polícia do Reino Unido.



Walewska, ex-jogadora de vôlei, aos 43 anos. A campeã olímpica e uma das maiores meio de rede do vôlei brasileiro faleceu após cair do 17º andar de um prédio na região do bairro Jardins, em São Paulo, na noite de 21 de setembro.



Michael Gambon, ator, aos 82 anos. Conhecido por interpretar Dumbledore em seis filmes da saga Harry Potter, o ator foi diagnosticado com pneumonia e morreu no hospital em 28 de setembro.