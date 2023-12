TV Cultura exibe documentário Argentina neste domingo

A TV Cultura exibe no domingo (31), na faixa Cine Cult, o documentário inédito Argentina, do diretor espanhol Carlos Saura. A produção explora o universo da cultura argentina, mostrando a variedade presente na música e na dança, e vai ao ar a partir das 23h.

O longa explora a profunda magia da música popular e adentra o folclore argentino em um passeio pelo passado, presente e futuro. O encontro do diretor com alguns dos maiores artistas e grupos da Argentina e com o rico repertório do gênero permite ao espectador uma visão particular de uma arte que tem a idade dos povos que lhe deram origem, criando assim um documento cultural para o futuro.

Saura dá continuidade aqui à sua exploração musical, depois de filmes como Tango, Fados e Flamenco. Argentina tem a participação de Pedro Aznar, Juan Falú, Marian Farías Gómez, Gabo Ferro, Liliana Herrero, Jairo, Luciana Jury, Horacio Lavandera, Luis Salinas, Walter Soria e Jaime Torres, além de uma homenagem à cantora Mercedes Sosa, feita por crianças.