Ingrid Guimarães e Tatá Werneck estrelam 'Minha Irmã e Eu', estreia nos cinemas

Duas das figuras mais destacadas da comédia brasileira, Ingrid Guimarães e Tatá Werneck são as protagonistas de Minha Irmã e Eu, estreia de fim de ano nos cinemas. No longa, Ingrid e Tatá vivem as irmãs Mirian e Mirelly, que nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja, e seguiram caminhos opostos na vida.

Enquanto Mirian nunca saiu da cidade natal e se acostumou com a rotina pacata do interior, Mirelly, por sua vez, ostenta uma vida glamourosa nas redes sociais ao lado de amigos famosos - ainda que, na realidade, enfrente dificuldades financeiras. Quando Dona Márcia desaparece durante o próprio adversário, após uma briga entre as irmãs, Mirian e Mirelly vão precisar deixar as diferenças de lado para reencontrar a mãe perdida nas trilhas do interior goiano.