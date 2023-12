Show da Virada terá Ludmilla, Gloria Groove e Luísa Sonza direto de Copacabana

No dia 31 de dezembro, domingo, diretamente do tradicional Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, o público acompanha, ao vivo, o Show da Virada da TV Globo. Com apresentação de Fernanda Rodrigues e Douglas Silva (que interpretam Alícia e Cláudio na novela Fuzuê), a atração vai ao ar logo após o Fantástico.

Estão previstas apresentações de Ludmilla, Gloria Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e Nattan. A festa também será transmitida no Globoplay. Já no Multishow o público poderá conferir um compacto dos melhores momentos, exibido no dia 1° de janeiro.

Helter Duarte, direto do estúdio, mostra a transmissão ao vivo do réveillon de Copacabana, e também outras grandes festas do País e do mundo. Direto da Praia de Copacabana, os repórteres Lilian Ribeiro e Rogério Coutinho vão acompanhar a movimentação de pessoas que escolheram virar o ano em uma das maiores festas de réveillon do mundo.