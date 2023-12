Ecarta Musical prorroga edital até 7 de janeiro para seleção de 12 shows

Ecarta Musical prorrogou as incrições para os shows de 2024, que ocorrem quinzenalmente aos sábados, 18h, com entrada franca na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943), com transmissão ao vivo no canal do YouTube. As inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro pelo site O projeto, que ocorrem quinzenalmente aos sábados, 18h, com entrada franca na(avenida João Pessoa, 943), com transmissão ao vivo no canal do YouTube. As inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro pelo, para seleção de 12 apresentações que ocorrerão entre março a agosto de 2024.

Cantores, instrumentistas e grupos do Rio Grande do Sul podem participar do edital e os selecionados serão divulgados dia 12 de janeiro pelo site da fundação. Valorizar os músicos e a produção musical do estado é o principal objetivo deste projeto instituído em 2005 e que já realizou cerca de 400 shows em 18 anos de funcionamento ininterrupto, reunindo cerca de 20 mil pessoas.

Os critérios de seleção levam em conta ineditismo da proposta; qualidade artística dos candidatos; currículo dos integrantes do grupo; detalhamento claro e coerente da proposta adequada à estrutura física e conceitual ao espaço onde ocorrem as apresentações. Cada show selecionado recebe R$1.500,00 de colaboração financeira.