Virada para 2024 terá retorno de atrações nacionais ao Réveillon na Orla de Porto Alegre

A chegada de 2024 em Porto Alegre será comemorada com animação, fogos de artifício e diversas atrações musicais, locais e nacionais, no trecho 1 da Orla do Guaíba. No palco, montado ao lado da Usina do Gasômetro, a espera pelo Ano Novo será animada por cinco atrações musicais gaúchas. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

Fazem shows o grupo Alma Gaudéria, a Escola de Samba Estado Maior da Restinga, os DJs Viny e Carol Teodoro, a banda de rock Reação em Cadeia e o grupo de rap Da Guedes. Depois, apresenta-se o grupo de samba Fundo de Quintal, do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do País no gênero. Na sequência, sobe ao palco a banda de pagode Di Propósito, de Brasília.

Na hora da virada, o céu será iluminado por uma chuva de fogos de artifício, com duração prevista de 8 minutos - a atividade respeitará a legislação estadual sobre ruídos. A festa começa às 19h do dia 31 de dezembro, com previsão de encerramento às 3h de 1º de janeiro.