Fernando Peters Trio lança três músicas de álbum inédito

Serpentine, As Diferentes Velocidades Da Passagem Do Tempo e Quietly Leaving são as três primeiras músicas do terceiro álbum de Fernando Peters, que estão disponíveis nas plataformas digitais de música. As long as we´re pouring our hearts out, let there be some attempt of beauty in our sadness é um ensaio sobre solidão e conexões, representadas no caráter melancólico das melodias - dentro da organicidade do registro ao vivo, quase sem ensaio. O disco será lançado no primeiro semestre de 2024.

Fernando Peters é músico, compositor, arranjador e produtor, que atua há mais de trinta anos no cenário brasileiro em gravações e turnês de artistas como Bebeto Alves, Solon Fishbone, Humberto Gessinger, Fábio Mentz, Nico Nicolaiewsky, Cidadão Quem e Pedro Verissimo.

Ao lado do baterista Júlio Falavigna e do pianista Leonardo Bittencourt, o contrabaixista assume a textura do piano trio, formato consagrado dentro do jazz, mas utiliza tal sonoridade para apresentar composições e estruturas que remetam mais a música popular.