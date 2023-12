As Batucas abrem inscrições para oficinas de verão, com percussão, pandeiro e grupo vocal

As Batucas abrem inscrições para oficinas de verão, em turmas de pandeiro, percussão e grupo vocal. As aulas ocorrem ao longo do mês de janeiro, sempre destinadas a mulheres de qualquer idade, com ou sem experiência. Inscrições, até 8 de janeiro, podem ser feitas na plataforma Sympla abrem inscrições para oficinas de verão, em turmas de. As aulas ocorrem ao longo do mês de janeiro, sempre destinadas a. Inscrições, até 8 de janeiro, podem ser feitas na plataforma, por R$180,00.

As aulas tem uma hora de duração – somando quatro horas de cada modalidade ao longo do mês. As oficinas são pra iniciantes e, muito além de ensinar os ofícios propostos, valem para socializar, compartilhar vivências em grupo, se conectar com outras mulheres.

Na oficina de percussão, com Biba Meira e Julia Pianta é possível conhecer e aprender a tocar instrumentos como o surdo, repique, caixa, tamborim, agogô, chocalho, meia-lua e xequerê. Já na oficina de vocal, com Raquel Pianta, a ideia é sempre tornar o aprendizado leve e divertido, com alegria. E na oficina de pandeiro, com Julia Pianta, é possível se familiarizar com esse instrumento tão brasileiro e tão maravilhoso.