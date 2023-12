'Mamonas Assassinas – o f ilme' estreia nesta quinta-feira (28) em todo o Brasil

Com direção de Edson Spinello e roteiro original de Carlos Lombardi, o longametragem Mamonas Assassinas – o filme conta a história da banda que se tornou fenômeno da década de 1990. A produção da Total Entertainment estreia nesta quinta-feira (28), nos cinemas de todo o País.

Formada por Dinho, Bento, Júlio, Sérgio e Samuel, a Mamonas Assassinas foi uma banda formada em Guarulhos, em 1995, que se notabilizou por suas composições que conciliavam pop rock com gêneros musicais populares, tais como sertanejo, heavy metal, pagode romântico, vira e forró. Suas apresentações eram irreverentes e excêntricas, o que também contribuiu para o grupo ser considerado um expoente do rock cômico, gênero antagônico ao rock alternativo.



O sucesso durou poucos meses, pois, em 1996, devido a um acidente aéreo de comoção nacional, todos os membros da banda morreram quando a aeronave na qual voavam com destino a Guarulhos se chocou contra a Serra da Cantareira.



No elenco principal, o longa traz Ruy Brissac como Dinho; Rhener Freitas como Sérgio Reoli; Adriano Tunes como Samuel Reoli; Robson Lima como Júlio Rasec; e Beto Hinoto como Bento.