Memorial propõe uma imersão no mundo da agricultura, em Horizontina

Que tal viajar até Horizontina, no Noroeste do Estado, e mergulhar no mundo da agricultura gaúcha e brasileira? É o que propõe o Memorial da Evolução Agrícola (MEA), inaugurado na cidade na última semana.

Logo ao chegar na estrutura de 64 mil metros quadrados, o visitante inicia uma viagem no tempo. O primeiro impacto vem na forma de um grande mapa do Brasil, projetado em uma tela de oito metros de altura por cinco de largura, e que se movimenta enquanto a história é contada. No passo seguinte, a experiência vai à agricultura tradicional, nos primórdios da mecanização, e aí é possível entrar em um bolicho dos velhos tempos no Noroeste gaúcho. O terceiro passo desta exposição leva o visitante ao salão principal, com diversos elementos visuais e uma imensa linha do tempo agrícola, com direito a uma ferraria tradicional.

Até que um corredor tecnológico transporta o visitante à modernidade. São dois simuladores de trator e colheitadeira, nos quais a experiência de estar na lavoura é plena. Finalmente, são lançadas as sementes do futuro para a agricultura, com uma maquete interativa e tecnológica que projeta o mundo rural daqui a até dois séculos.

Memorial foi inaugurado no local onde a primeira colheitadeira automotriz do Brasil foi criada. Felipe Pacheco/Divulgação/MEA/JC

Foram mais de três anos para que o MEA, desenvolvido pelo Instituto John Deere, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com investimentos que chegaram a R$ 70 milhões, tomasse forma em Horizontina em um lugar historicamente fundamental para o setor agrícola. É justamente nas instalações onde a SLC, que deu lugar à John Deere no município do Noroeste, desenvolveu a primeira colheitadeira automotriz do Brasil - inclusive uma das atrações no MEA. O projeto inaugurado no último dia 14 de dezembro é assinado pelo escritório Liberale Arquitetura & Design, de Santa Rosa, que ergueu a estrutura, em parceria com a Straub Design, esta de Curitiba.

O Memorial tem todas as atividades gratuitas e de classificação livre. O funcionamento é de quarta a domingo, das 9h às 17h. Na área externa, também com acesso gratuito, o funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 22h.

"Contar a história da agricultura é um tema bastante ousado. É como falar da própria evolução humana e tecnológica. Por isso, envolveu um time inteiro de profissionais, desde arquitetos, designers, engenheiros, agrônomos, agricultores e profissionais de tecnologias emergentes e automação", conta a coordenadora técnica e de governança do MEA, Karina Muniz Viana.

Para que se tenha uma ideia do diferencial que foi construído em Horizontina, em todo o Brasil há 3.960 museus instalados, e só 11 se dedicam à temática da agricultura. Museóloga com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de museus, Karina, que é mineira, está no município há quatro meses. E desde então, articula a região para que o MEA seja, de fato, uma atração turística para todo o país.

"O turismo aqui não é isolado, o MEA precisa ser um elemento de uma rede coletiva de estímulo e estruturação ao turismo nesta região do Rio Grande do Sul. Precisamos ter o comprometimento desde os governos até associações do comércio, hotelaria, infraestrutura e serviços em geral. Eu mesma fiz uma imersão pelo turismo na região das Missões, próxima daqui, e vi que são atrações que trazem para cá pessoas de todo o Brasil, mas que ainda pecam pela falta de restaurantes, boas estradas e outras estruturas que podem potencializar esse turismo", diz a museóloga.

Expectativa é que Memorial valorize o potencial turístico da região. Felipe Pacheco/Divulgação/MEA/JC

Entre as iniciativas que já estão em execução, há o trabalho do Sebrae em conjunto com as prefeituras da região Noroeste para estimular moradores locais a se tornarem empreendedores qualificados para atender ao turista nas diversas frentes necessárias.

Além da exposição, o novo Memorial conta com quadras esportivas, playground infantil, academia a céu aberto, loja, café e atividades educacionais. As atividades do projeto "Semeando Cultura", também do Instituto John Deere, que até então ocorriam no prédio da Biblioteca Pública Municipal de Horizontina, passam agora para o segundo andar do prédio do MEA. No local haverá aulas de dança, teatro, música, artes plásticas e experimentações artísticas. Um espaço também aberto a parcerias com escolas da região.

Um espaço para o conhecimento

Mais do que um museu, o MEA tem entre os principais objetivos tornar-se uma referência técnica para a agricultura brasileira. Por isso, no chamado prédio fabril, que deu origem à produção de colheitadeiras em Horizontina, foi instalada a nova escola do Senai na cidade, junto ao MEA.

Com 1,1 mil metros quadrados, a unidade, que antes funcionava em um dos galpões na mesma região, oferecerá 10 cursos, com três salas de aula, um laboratório e um Senai Lab. Terá capacidade para atender 200 alunos por turno. Na mesma estrutura, passa a funcionar o Centro de Inovação da John Deere.

Há ainda a parceria com a faculdade Fahor, que, em conjunto com o Instituto John Deere, organizou em novembro a formação de profissionais para o acolhimento e atendimento no MEA. Foram mais de 100 participantes, e os primeiros deles já foram contratados para trabalharem nas novas instalações.

"Estamos agora iniciando um próximo passo neste projeto, que é o de sermos um fomentador de pesquisas e de geração de dados para a agricultura brasileira. É nossa missão estarmos presentes no cotidiano do agricultor, com o dado real, a estatística que pode apontar os rumos para quem trabalha com a agricultura", explica Karina Viana.

Segundo ela, o MEA formará convênios com universidades brasileiras que se dedicam ao setor para que a academia tenha ainda mais instrumentos para abastecer a produção agrícola.

SERVIÇO:

• O Memorial da Evolução Agrícola (MEA) fica na Rua Dahne de Abreu, em Horizontina

• O MEA tem acesso e todas as suas atividades gratuitas

• O Memorial funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h

• Na área externa, que tem quadras esportivas, playground infantil, academia a céu aberto, loja, café e atividades educacionais, o funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 22h