Documentário do Greenpeace Brasil, Antes do Prato, chega a Globoplay

Antes do Prato, realização do Greenpeace Brasil que retrata iniciativas de agroecologia, acaba de chegar ao catálogo do serviço de streaming Globoplay, com distribuição da O2 Play. Os assinantes da plataforma já podem conferir o filme, dirigido por Carol Quintanilha e com produção executiva de Juliana Borges. O trailer está disponível no Youtube

Antes do Prato passa pelo sertão ao sul do país para mostrar as pessoas que cultivam comida saudável no campo, periferias e assentamentos, cuja produção é fundamental para garantir o equilíbrio do meio ambiente e a segurança alimentar e nutricional da população brasileira.

Ao longo do filme, a cozinheira e empresária Paola Carosella é uma das personagens que destacam a importância dos alimentos e receitas regionais, tanto pelo viés nutritivo como social e cultural, e aponta como os ultraprocessados prejudicam a saúde das pessoas. No documentário, a agroecologia ganha vida por meio das mulheres e homens que, usando conhecimentos e tecnologias ancestrais, produzem alimentos para milhões de pessoas.