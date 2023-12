Canal Arte1 apresenta o concerto Beethoven-Fest no Natal

O Canal Arte1 exibe na próxima segunda-feira (25), às 14h, Beethoven-Fest, o último concerto da temporada 2023 da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo). O especial de Natal, com quatro horas de duração, conta também com duas edições do programa Falando de Música, para o telespectador mergulhar na obra do artista.

O Beethoven-Fest é a recriação da Osesp, na Sala São Paulo, do concerto épico apresentado por Beethoven na Viena de 1808. Os músicos da Osesp, divididos em dois grupos diferentes, tocam programas distintos e transportam o público para mais de 200 anos atrás.

Nas edições dos programas Falando de Música, que antecedem a exibição do concerto revolucionário no Arte 1, Jorge Almeida, o regente Thierry Fischer e o violoncelista Gautier Capuçon detalham as várias obras que compõem o Beethoven-Fest. Eles comentam o porquê de o concerto ser uma experiência extramusical.