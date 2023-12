Propriedade, filme brasileiro que aborda desigualdade, estreia nos cinemas

Um dos filmes brasileiros mais comentados no último ano dentro do circuito de festivais, Propriedade chega exclusivamente aos cinemas nesta quinta-feira (21). Com direção e roteiro de Daniel Bandeira, a obra desenvolveu o argumento sobre enclausuramento, mas a ideia passou a receber contornos políticos ao perceber um País mais polarizado do que nunca.

Teresa (Malu Galli), uma estilista reclusa, e seu marido viajam para a fazenda da família para se refugiar da violência urbana. Mas lá se deparam com uma revolta dos trabalhadores locais, alarmados pela perda iminente de suas casas. Teresa se tranca em seu carro blindado, incapaz de dar a partida, enquanto os trabalhadores tentam comunicar-se com ela - ou tirá-la à força. A camada de blindagem que separa esses dois universos pode não ser suficiente para conter o medo e a violência que cresce a cada minuto.

Rodado entre 11 de setembro e 7 de outubro de 2018, Propriedade imprime na tela a tensão que o país vivenciou, com os resultados do primeiro turno eleitoral daquele ano no último dia de filmagens na Fazenda Morim, de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Houve também uma camada adicional percebida, a posteriori, pela atmosfera claustrofóbica, quase uma alegoria do isolamento social que tomaria o mundo um ano depois.

Com o protagonismo da narrativa muitas vezes concentrado em Tereza e Dona Antônia, personagens interpretadas por Malu Galli e Zuleika Ferreira, Daniel encontrou uma forma de representar a incomunicabilidade de duas integrantes de diferentes esferas sociais.