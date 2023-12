TV Cultura traz uma programação especial para celebrar o fim de ano

A TV Cultura preparou uma programação especial para celebrar o fim de ano. Produções originais da emissora, edições inéditas e clássicos natalinos, além de episódios especiais dos programas infantis estão entre as exibições, que começam neste sábado (23) e vão até o dia 1º de janeiro.

Os pequenos irão se divertir com edições natalinas de Cocoricó, Turma da Mônica, Peppa Pig, entre outros. A programação, de sábado (23) a segunda (25), também conta com episódios inéditos de Octonautas e 44 Gatos, e um especial de Shaun, O Carneiro. O Cultura Livre apresenta seu especial de fim de ano com a presença de Marcelo D2, também no sábado (23), às 20h. O artista traz para o palco canções de seu último álbum, IBORU, o primeiro do cantor focado no samba.

Além disso, durante a semana, o canal exibe as produções IIl Volo – Natal em Jerusalém, Balaio, O Quebra Nozes, Missa do Galo, Rivellino, histórias do tempo que voa, Retrospectiva Jornal da Cultura e Iron - o homem da máscara de ferro. Na primeira edição de 2024 (1°), o Jornal da Cultura traça uma perspectiva para o ano às 21h.