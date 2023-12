Mais de 50 filmes temáticos de Natal ficam disponíveis no Vivo Play até segunda

O clima de Natal já chegou no Vivo Play, plataforma de entretenimento da Vivo. Até a próxima segunda-feira (25), mais de 50 filmes com a temática natalina estarão reunidos no especial Então é Natal... que vai trazer clássicos e novidades como Um Pedido de Natal, Que Fim Levou Papai Noel?, Último Trem Para o Natal, entre outros. Os títulos custam a partir de R$6,90. Além dele, outras duas seleções estão no ar até o dia 31: Cindie de Cinema Independente e Divas do Cinema Brasileiro.

O Cindie fez uma seleção dos seus melhores conteúdos para que os clientes Vivo Play conheçam seu catálogo. O especial fica até o final do mês e entre os escolhidos estão filmes e séries exclusivas. Cindie está disponível no Vivo Play para assinatura por R$9,90.

Já o Divas do Cinema Brasileiro é uma parceria com o Canal Brasil e traz opções a partir de R$6,90 com atrizes brasileiras como Betty Faria, Vera Fischer, Sônia Braga, Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Marília Pera, Glória Pires, entre outras.