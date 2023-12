Morre Carlos Lyra, compositor histórico da bossa nova, aos 90 anos

O cantor e compositor Carlos Lyra, um dos nomes históricos da bossa nova e parceiro de Vinícius de Moraes e Ronaldo Bôscoli, morreu na madrugada deste sábado (16) no Rio de Janeiro, aos 90 anos de idade.

De 1958 a 1965, Carlos Lyra, em meio a colaborações com diversos nomes, produziu obras como "Primavera", "Minha Namorada", "Marcha da Quarta-Feira de Cinzas", "Coisa Mais Linda", "Canção que Morre no Ar", "Lobo Bobo", "Saudade Fez um Samba", "Se é Tarde me Perdoa", "Feio Não é Bonito", "Samba do Carioca", "Samba da Legalidade", "Aruanda", "Quem Quiser Encontrar o Amor", "Influência do Jazz", "Sabe Você", "Você e Eu", "Maria Ninguém", "Maria Moita" e muitas mais gravadas por intérpretes como João Gilberto, Nara Leão, Sylvia Telles, Astrud Gilberto, Elis Regina, Billy Eckstine, Brigitte Bardot e incontáveis grupos instrumentais, segundo conta o jornalista Ruy Castro, em matéria para a Folha de S.Paulo.

