Nino prepara lançamento de seu segundo álbum

O cantor e compositor Nino, também conhecido como Felipe Prestes, está em estúdio, no processo de gravação de seu segundo álbum - Cupim (Quero-Quero), com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2024. Para viabilizar os custos do projeto, o artista está com um financiamento coletivo, por meio da plataforma Benfeitoria. Quem quiser apoiar tem até o dia 22 de dezembro.